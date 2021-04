Emergenza rifiuti a Reggio, il Viale Calabria trasformato in una discarica: montagne di spazzatura fuori dai portoni [FOTO]

20 Aprile 2021 11:26

Le immagini del Viale Calabria, una delle vie più trafficate e popolate di Reggio, sommerso dai rifiuti

Era in passato una delle vie più alberate di Reggio Calabria, oggi invece è diventato un posto quasi impossibile in cui vivere. Un nostro lettore ha scattato delle foto che testimoniano una situazione alquanto indecorosa in cui tantissimi cittadini residenti sul Viale Calabria sono costretti a vivere: montagne di spazzatura sono riversate tra il marciapiede e il portico, proprio fuori dai portoni, e creano molte difficoltà agli anziani del posto che devono sopportare il cattivo odore e la presenza di moscerini e topi prima di rientrare a casa. Queste problematiche, sottolineano i cittadini, vanno ormai avanti da quasi un anno ed una soluzione non è stata trovata. I mastelli, ormai sono stati sovrastati dai sacchi di plastica, non hanno più alcuna utilità. In alto le foto con gallery scorrevole.