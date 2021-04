Reggio Calabria, traffico in tilt sulla Via Nazionale a Gallico: Vigili del Fuoco in azione per la caduta di un cornicione

20 Aprile 2021 15:06

L’accaduto ha causato disagi alla circolazione stradale per diversi minuti

Traffico congestionato sulla Via Nazionale a Gallico, zona Nord della città di Reggio Calabria. A causa della caduta di calcinacci dai cornicioni della facciata di un palazzo. E’ stato necessario chiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco si sono recati sul posto per mettere in sicurezza l’area. Non si registra alcun ferito.