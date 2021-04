4 Aprile 2021 17:04

Ritorna a Reggio Calabria lo spettacolo dei delfini, questi splendidi animali hanno attraversato di nuovo le acque dello Stretto: il video di StrettoWeb

Ritorna a Reggio Calabria lo spettacolo mozzafiato dei delfini. Nella giornata odierna, infatti, questi splendidi animali sono tornati ad attraversare le acque dello Stretto, come dimostra il VIDEO di un nostro lettore direttamente dalla spiaggia di Calamizzi. A voler essere romantici e sognatori sembrerebbe quasi una sorta di visita, da parte loro, in una giornata di festa come quella di oggi. E’ come se si fossero rifatti vivi di proposito per voler augurare a tutti una buona e serena Pasqua.