Reggio Calabria, topi più educati dei cittadini? Un roditore attraversa sulle strisce davanti allo Spanò Bolani

27 Aprile 2021 12:24

Reggio Calabria, un topo attraversa sulle strisce pedonali davanti alla scuola media Spanò Bolani a pochi passi dal Corso Garibaldi

Complice l’atavico e irrisolto problema della spazzatura, ormai anche i topi sono considerabili cittadini di Reggio Calabria. Quantomeno risultano più educati di molti concittadini di razza umana. Un lettore ha segnalato alla redazione di StrettoWeb la presenza di un topo in via Arconti, davanti alla scuola media Spanò Bolani. Il roditore è stato fotografato mentre attraversa con calma sulle strisce pedonali, aspettando il proprio turno in base al traffico presente, mostrando una buona conoscenza della segnaletica stradale, spesso una rarità nella nostra città. Se fin qui le principali situazioni di degrado erano registrate in zone periferiche, mentre il nostro amato centro restava immacolato e pulito, adesso anche a pochi passi dal Corso Garibaldi la situazione sembra cambiata… in peggio.