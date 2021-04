Reggio Calabria, tirocinanti ancora in protesta: il 26 aprile manifestazione in Piazza del Popolo

22 Aprile 2021 11:20

L’invito è allargato a tutti i tirocinanti della provincia di Reggio Calabria

Una battaglia per i propri diritti, una speranza chiamata contrattualizzazione. Scendono ancora in piazza i tirocinanti calabresi, questa volta l’appuntamento sarà il 26 aprile presso Piazza del Popolo di Reggio Calabria. Ecco di seguito il comunicato stampa: “Si informano i gentili colleghi, in particolar modo quelli dell’hinterland reggino e provincia, che giorno 26 aprile a partire dalle ore 15 si terrà a Reggio Calabria, presso Piazza del Popolo, una seduta del Consiglio. In virtù delle promesse disattese da questa classe politica regionale e stante la necessità di mantenere alta l’attenzione sulla problematica dei Tirocinanti della Regione Calabria, si sta procedendo a chiedere le necessarie autorizzazioni alla Digos per svolgere una manifestazione, senza sigle sindacali, in contemporanea alla seduta del consesso. Ovviamente, come potete ben capire, si sta cercando di creare una forte cassa di risonanza in relazione alla nostra vicenda, coinvolgendo anche organi di stampa e esponenti politici e non, che intendono e hanno inteso abbracciare la nostra vertenza e produrre il loro apporto alla causa. Ragion per cui, siccome la soluzione della vertenza, passa in prima istanza da noi, sarebbe opportuna una cospicua presenza da parte nostra”. Presente alla manifestazione anche Carlo Tansi che, con la sua lista Tesoro Calabria, alle prossime Elezioni Regionali sarà in sostegno del candidato presidente Luigi de Magistris.