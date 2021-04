Reggio Calabria finisce sul Tg2, ex Ferrovieri in pensione ripuliscono la Stazione di Santa Caterina: l’Associazione Incontriamoci Sempre guida l’iniziativa [VIDEO]

1 Aprile 2021 17:10

Reggio Calabria: oggi è stato dedicato un servizio a “Tutto il Bello che c’è”, la rubrica del Tg2, un servizio all’Associazione Incontriamoci Sempre

L’idea nata dalla volontà di un gruppo di amici, convinti dell’importanza che la cultura riveste nel progresso della società e intendono dare il loro contributo alla propria terra. Su queste basi si fonda l’Associazione Incontriamoci Sempre, a cui oggi è stato dedicato un servizio a “Tutto il Bello che c’è”, la rubrica del Tg2. Il gruppo di volontari si sta impegnando infatti a ripulire la Stazione di Santa Caterina, situata nella zona nord di Reggio Calabria. Come spiegato nel servizio del giornalista Enzo Romeo, lo scalo ferroviario è in mano ai vandali, un luogo in cui ormai prevale lo spaccio e la prostituzione, è così che alcuni ex Ferrovieri in pensione ed altri cittadini liberi stanno ripulendo l’area e restituendo il decoro che merita: cura delle aiuolo, ripristino delle panchine, pitturazione delle pareti, i volontari sono addirittura riusciti ad installare una mini biblioteca per i viaggiatori e una sala per convegni e proiezioni, un piccolo museo dedicato al regista Pietro Germi. Di seguito il VIDEO andato in onda su Rai 2.