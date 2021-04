Reggio Calabria, tamponamento in tangenziale: rallentamenti in direzione Sud, coda tra Arangea e Ravagnese [FOTO]

26 Aprile 2021 20:44

Reggio Calabria, un tamponamento tra due auto ha provocato qualche disagio in serata sul raccordo autostradale

Un piccolo tamponamento tra due auto ha provocato dei rallentamenti sul raccordo stradale di Reggio Calabria intorno alle ore 20:00 di questa sera, quando nella carreggiata in direzione Sud, tra gli svincoli di Arangea e Ravagnese, si è formata una coda di automobilisti costretti ad incolonnarsi per l’incidente. Fortunatamente il traffico si è liberato autonomamente senza l’intervento delle forze dell’ordine, nè tantomeno dei soccorritori perchè non ci sono stati feriti neanche in modo lieve. Soltanto qualche disagio alla circolazione per una decina di minuti.