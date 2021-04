Reggio Calabria, la segnalazione di un cittadino: “il Comune ha inviato l’ingiunzione di pagamento su TARI già pagata”

12 Aprile 2021 17:23

Un cittadino di Reggio Calabria ha segnalato alla nostra redazione una svista da parte del Comune riguardante la tassa sui rifiuti. Di seguito la lettera:

“Spett. Le Redazione,

mia suocera, 91 anni!, ha ricevuto in data 9 aprile 2021 ingiunzione di pagamento della Tari a saldo del 2015 dopo che la notifica dell’avviso di scadenza era avvenuta il 15 gennaio 2021.

Ovviamente, altrimenti non avrei scritto alla Redazione di Strettoweb, il pagamento è stato regolarmente effettuato nell’immediatezza dell’avviso, tramite piattaforma Pagopa della Regione Calabria in data 1 febbraio 2021.

Adesso, mia suocera, sempre una signora di 91 anni!, deve entro 30 giorni inviare una pec per dimostrare l’avvenuto pagamento, chiedendo al Comune di ravvedersi in autotutela o interessare la Commissione tributaria nei 60 giorni successivi alla notifica dell’atto.

Mi chiedo, oltre alla non cancellazione dalle liste elettorali dei defunti, vedi recenti fatti noti che hanno interessato il comune, adesso assistiamo anche alla NON CANCELLAZIONE DEI TRIBUTI GIÀ PAGATI?

La ringrazio per l’ospitalità.

Con stima”.

Occhiuto Bruno