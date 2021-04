Reggio Calabria: screening preventivo sugli alunni dell’Istituto Comprensivo De Amicis-Bolani [FOTO e INTERVISTE]

28 Aprile 2021 11:30

Reggio Calabria, screening preventivo sugli alunni dell’Istituto Comprensivo De Amicis-Bolani: l’iniziativa è in sinergia tra scuola e Asp

Da ieri mattina si stanno effettuando degli screening preventivi sugli alunni di Reggio Calabria dell’Istituto comprensivo De Amicis-Bolani. “L’iniziativa nasce grazie alla sinergia tra la scuola e l’Asp della città dello Stretto”, sottolinea la responsabile del laboratorio Covid di Reggio Calabria, la dott.ssa Fiorillo. “E’ un progetto importante perchè ci permette di bloccare la trasmissione del Covid individuando subito gli alunni positivi ed evitando i focolai in famiglia. Spero che questa iniziativa si allarghi a più istituti possibili“, rimarca Fiorillo. Il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Galilei-Pascoli, dott. Giuseppe Romeo, evidenza ai nostri microfoni: “è un progetto fortemente voluto dalla nostra scuola. Ieri abbiamo testato circa 300 alunni e già stamattina gli asintomatici con le relative famiglie sono stati messi in quarantena dall’Asp. Nella giornata di oggi si chiuderà la verifica dei tamponi, vogliamo una scuola più sicura possibile. Mi preme ringraziare i dottori Borruto, Tripodi e Giuffrida per la loro grande disponibilità”, conclude. In alto la FOTOGALLERY, in basso le INTERVISTE integrali.