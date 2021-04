Reggio Calabria: sabato su Rai 2 trasmissione dedicata all’Aspromonte

9 Aprile 2021 13:08

Reggio Calabria: sabato 10 aprile andrà in onda su Rai 2 la puntata della trasmissione “Il Provinciale” di Federico Quaranta dedicata all’Aspromonte

Sabato 10 aprile alle ore 17,10 andrà in onda su Rai 2 la puntata della trasmissione “Il Provinciale” di Federico Quaranta dedicata all’Aspromonte. Sarà narrato un percorso che parte e termina ad Africo passando dai borghi dell’area grecanica e dalla Fiumara Amendolea, luoghi dove “non si ammira la natura, si diventa natura fino a creare una simbiosi”. Qui, in un alternarsi tra monti e valli, tra terra e cielo, vive una popolazione tenace aggrappata alle rocce come i piccoli borghi che profumano di bergamotto e risuonano, nell’antico linguaggio, della magnificenza di una cultura millenaria che la sospinge proiettandola verso il futuro. “Il viaggio di Federico Quaranta attraverso le montagne “aspre e luminose” – ha dichiarato il presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, Leo Autelitano – è una narrazione nuova di questa terra che illumina lo scorcio di una civiltà, che pur tra le innumerevoli difficoltà, crede ancora in un mondo migliore. Il conduttore coglie l’essenza di un popolo e del suo rimanere inalterata nel fluire lento dei secoli. Ancora una volta la bellezza della nostra montagna, con i suoi paesaggi mozzafiato e luoghi incantati, coinvolge ed affascina il visitatore” ha concluso Leo Autelitano.