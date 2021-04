Reggio Calabria, #ripartiamodaqui: sabato 24 aprile la conferenza stampa di Bisestyle con gli imprenditori reggini

22 Aprile 2021 11:42

L’evento organizzato dalla nota agenzia reggina si terrà in via Zecca questo fine settimana: parteciperanno molti imprenditori di Reggio Calabria

Un’iniziativa al sostegno della categoria dei ristoratori, tra le più penalizzate dalle norme restrittive imposte dal Governo italiano per il contenimento del contagio da Coronavirus. Bisestyle si schiera al fianco degli imprenditori di Reggio Calabria ed ha annunciano la conferenza stampa per lanciare il progetto social #ripartiamodaqui. “Prima della Festa della Liberazione, prima delle riaperture programmate dei ristoranti, i Ristoratori della città incontreranno la stampa in una conferenza riservata agli operatori dell’informazione nel rispetto delle misure previste dalle norme anti-Covid (distanziamento e mascherina)”, si legge nella nota. L’incontro si terrà sabato 24 aprile alle ore 11.00 in via Zecca. Durante l’evento, l’agenzia Bisestyle lancerà, insieme alle community IgersCalabria e IgersReggioCalabria, il video e la campagna social #ripartiamodaqui fortemente voluta dai ristoratori reggini uniti, contro la pandemia.

Saluti di:

Salvatore Borzacchiello di IgersItalia

Moderatore:

Peppe Caridi Direttore di StrettoWeb

Interverranno:

Piero Golfo Direttore Creativo di Bisestyle

Vincenza Nicolosi Digital Strategist di Bisestyle

Federico Falvo Regional Maneger IgersCalabria

Mary Sciarrone Local manager di IgersReggioCalabria

Giuseppe Ferranti di Fratelli LaBufala

Davide Destefano di Gelato Cesare*

Rocco Caridi di Lievito

Enzo Pennestrì di Sottozero

Angelo Musolino de La Mimosa

Felice Cuzzola della Drogheria Culinaria

Roberta Malavenda del Malavenda Cafè

Marco Maltese del Piro Bistrot

Paola e Angelita Zaminga di Zio Fedele

Giuseppe D’Agostino di Mr.Burn

Santo Cama del Cafè Noir

Pasqualino Latella di Pasqualino Pizza e Vino

Paolo Stilo e Valentino Iannò del Casual

Alessandra Stilo del Koma Restarant

Danilo Cucinotti del Chicken Friends

Angelo Oliveri de Gli Sbronzi

Tommaso Marzullo del Biondo

i fratelli Chirico del Bar Winner

Fortunato Aricò dell’Officina del Gusto.