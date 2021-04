“Reggio ripartiamo”, la delegazione dei commercianti chiede la riapertura: “Irto e Cannizzaro si sono impegnati a dare risposte concrete”

6 Aprile 2021 19:36

La delegazione “Reggio ripartiamo” apprezzando gli impegni assunti da parte di Cannizzaro ed Irto attende “come d’accordi una risposta concreta alle sue richieste”

Martedì 6 aprile si è tenuto un incontro tra una delegazione di imprenditori e commercianti reggini, i quali condividendo la stessa necessità hanno dato vita a “Reggio Ripartiamo” . Aggregazione nata spontaneamente dall’esigenza dei commercianti che rispettando tutte le misure di sicurezza previste dalle linee guida del governo chiedono di riaprire le proprie attività. In questa ottica la delegazione dei commercianti reggini ha raggiunto Palazzo Campanella per avere un confronto con le istituzioni ed hanno incontrato Nicola Irto, vice presidente del consiglio regionale della Calabria, e l’onorevole Francesco Cannizzaro, esponente di Forza Italia e componente del gruppo di maggioranza della regione, entrambi, condividendo le istanze della delegazione si sono fatti garanti e impegnati a rappresentare le richieste delle aperture in sicurezza delle attività commerciali su tutti i tavoli istituzionali. La delegazione “Reggio ripartiamo” apprezzando gli impegni assunti da parte di due esponenti istituzionali attende come d’accordi una risposta concreta alle sue richieste.