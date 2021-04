Reggio Calabria: rinnovo ai vertici dell’associazione dei pasticceri reggini, Musolino rinuncia alla ricandidatura a presidente

16 Aprile 2021 21:32

Reggio Calabria: Angelo Musolino, giunto a fine mandato, ha deciso di non ripresentare la sua candidatura avendo assunto da qualche mese la Presidenza di Conpait Pasticceri d’Italia

Rinnovo ai vertici dell’Apar, l’associazione dei pasticceri reggini. L’attuale Presidente, Angelo Musolino, giunto a fine mandato, ha deciso di non ripresentare la sua candidatura avendo assunto da qualche mese la Presidenza di Conpait Pasticceri d’Italia, la prima e più prestigiosa associazione nazionale del comparto. Con un discorso commosso e appassionato, in cui sono stati ricordati i tanti importanti traguardi raggiunti, Angelo Musolino ha ufficializzato la sua rinuncia, oltre che alla presidenza, a qualsiasi incarico direttivo e operativo assicurando, però, la sua presenza e il suo supporto fattivo all’Associazione di cui continuerà a fare parte. Un grande e partecipato applauso ha salutato la fine del discorso del Presidente uscente da parte degli associati presenti che l’hanno voluto ringraziare per l’impegno profuso in questi anni volto alla crescita dell’Apar e dell’intero comparto che rappresenta nel territorio metropolitano.