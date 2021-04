Reggio Calabria, il ricordo di Samuela Gurnale ad una settimana dalla morte. Il toccante messaggio della cugina: “ridi e continua a sorridere sempre”

7 Aprile 2021 18:45

In questi giorni don Giovanni Zampaglione ha richiamato l’attenzione di tantissimi giovani su una “nuova droga”: l’anoressia. Il riferimento è alla giovane Samuela Gurnale, 25enne scomparsa nei giorni scorsi, che sarà ricordata durante messa di oggi pomeriggio. Di seguito il messaggio letto dalla cugina alla fine della celebrazione Eucaristica:

“Papa Francesco dice: “Serve uno stile di vita che ci permetterà di coltivare un rapporto sano con noi stessi, con i nostri fratelli e con l’ambiente in cui viviamo. Auguro ai giovani e meno giovani di tornare alla sobrietà e alla semplicità e di vivere ogni attimo della vita con uno spirito attento ai bisogni dell’altro. Nel giorno in cui ricorreva il settimo della giovane Samuela don Giovanni Zampaglione ha “spezzato ” la Parola di Dio e facendo riferimento al brano del vangelo del giorno ha fatto riferimento alla commovente e delicata vicinanza di Gesù nei momenti difficili della vita. Questa è la vera Pasqua di ogni giorno, per noi che tante volte che camminiamo nella vita con la delusione dei due che ritornavano ad Emmaus. La vita a volte ci ferisce e siamo tristi quando perdiamo una persona cara. Ma Gesù – continua Don Giovanni nella sua spiegazione del Vangelo – riaccende i nostri cuori, ci spiega le Scritture e ci da’ tanto calore e tanta speranza per superare i vari sbandamenti della vita e poi si fa Pane spezzato per andare avanti nel nostro cammino. Ognuno di noi oggi rappresenta i “due” di Emmaus (tristi, a volte con poca fede) che abbiamo bisogno di essere consolati e di essere “riscaldati” dalle Sue parole in maniera da riprendere il nostro cammino sostenuti dal “viandante” (Gesù) che ci offre speranza.

Invito tutti voi a non dimenticare Samuela… Lo dico a tutta la comunità di quest’area Grecanica: SAMUELA NON SIA DIMENTICATA!!! Vorrei ricordarla assieme a voi rileggendo un post scritto da lei: “La bambina che ero sarebbe fiera della donna che sono oggi… Ma la donna di oggi deve ringraziare quella bambina per quella che è oggi… Ho imparato che si deve cadere perché solo così ti puoi rialzare più forte di prima… Ho imparato che da soli si sta bene ma in compagnia è meglio… Ho imparato che anche la giornata più nera di sempre ti sa regalare qualcosa per cui sorridere… Rivolgendosi poi ai giovani don Giovanni Zampaglione ha detto “Carissimi giovani amate la vita, ogni attimo, ogni respiro… Amate le cose semplici date il meglio di voi perché la vita come dice Madre Teresa è preziosa e bisogna averne cura. Consolidate i vostri rapporti e mirate al bene comune. L’ultimo pensiero è per la giovane Samuela: “Dal cielo continua a contagiarci con il tuo sorriso… RIDI , RIDI SEMPRE… RIDI E CONTINUA A SORRIDERE (cosi come mi hai sorriso quando ci siamo salutati l’ultima volta che ci siamo visti a casa dai tuoi…). Abbiamo bisogno del tuo sorriso e se qualche volta ci vedrai tristi contagiaci con il tuo sorriso. AD-DIO dolce angelo Samuela…”.