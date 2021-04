Anche a Reggio Calabria c’è il Ponte dei Sospiri. I cittadini segnalano: “i lavori per collegare Parco Lineare Sud e Tempietto sono fermi da un mese”

10 Aprile 2021 12:24

Comitato Quartiere “Ferrovieri-Pescatori” di Reggio Calabria segnala sui social lo stato dei lavori del ponte che dovrebbe collegare il Parco Lineare Sud all’area del Tempietto

Usano l’ironia i cittadini di Reggio Calabria per segnalare una situazione problematica. Il congiungimento del Parco Lineare Sud all’area del Tempietto è stato definito “Ponte dei Sospiri”, come il simbolo della città di Venezia. Come si può vedere dalle immagini del Comitato Quartiere “Ferrovieri-Pescatori”, a distanza di un mese, i lavori per la costruzione del ponte sono completamente fermi. Di seguito il messaggio pubblicato su Facebook:

“Ecco le immagini del sito in cui dovrebbe sorgere il tanto proclamato “Ponte dei Sospiri”, progettato per collegare il Parco Lineare Sud all’area del Tempietto. Le prime due immagini a corredo di questo post sono state scattate il 13 marzo, le restanti due invece proprio ieri mattina. Risulta pressoché evidente come, allo stato dell’arte, i lavori siano incomprensibilmente fermi. Contrariamente ai molteplici proclami divulgati dall’Amministrazione Comunale, la realizzazione di questa opera nevralgica per il quartiere e la Città tutta sembra essere irretita in uno stato di totale immobilismo. Il Comitato “Ferrovieri-Pescatori” e tutti i cittadini del quartiere meritano di conoscere i motivi di questi ritardi esecutivi. Si invita l’Amministrazione Comunale a fornire delle risposte concrete”.