Reggio Calabria, presentato il nuovo Piano Spiaggia: “tutela il territorio e offre opportunità ai nostri imprenditori” [FOTO E VIDEO INTERVISTA]

19 Aprile 2021 12:33

Piano Spiaggia, tre nuovi ambiti in 31 km di costa da Nord a Sud della città. Il progetto è stato coordinato dall’assessore all’Urbanistica Mariangela Cama in collaborazione con la struttura dell’assessorato, con il supporto tecnico-scientifico del dipartimento Diceam dell’Università degli studi di Reggio Calabria diretto dal professore Felice Arena

E’ stato presentato questa mattina il Piano Comunale Spiaggia di Reggio Calabria. Nella sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio l’assessore Mariangela Cama, il sindaco Giuseppe Falcomatà e il progettista Paolo Malara hanno illustrato i dettagli della variante generale al piano approvato sabato in Consiglio Comunale. Si andrà così a disciplinare l’utilizzo delle aree demaniali marittime e ne sarà regolamentata la fruizione a fini turistici e ricreativi. Si svilupperà lungo 31,41 km di competenza dell’area demaniale della città, all’interno della quale si alternano diverse morfologie, insediamenti e spazi aperti con differente naturalità. Il Piano parte dal riconoscimento di questi assetti e individua tre ambiti con elementi specifici, contesti ambientali e urbani di appartenenza differenti: borghi marinari nella zona nord, il waterfront urbano nel centro cittadino, le spiagge del vento a sud. Per ogni ambito vengono previsti i interventi in grado di migliorarne la fruizione e valorizzarne i caratteri distintivi.

L’attuazione del nuovo Piano spiaggia è stato coordinato dall’assessore all’Urbanistica Mariangela Cama in collaborazione con la struttura dell’assessorato, con il supporto tecnico-scientifico del dipartimento Diceam dell’Università degli studi di Reggio Calabria diretto dal professore Felice Arena. “Una grande opportunità con un Piano Spiaggia che da tanto tempo non veniva aggiornato. E’ previsto un ampliamento rispetto alla possibilità di realizzare lidi e aiutare i nostri imprenditori”, ha affermato il Sindaco Falcomatà. “A noi piace definirlo un masterplan del mare perché i progettisti hanno dato una linea rispetto alle differenze morfologiche del nostro territorio. Quindi dividere la zona nord dalla zona sud, con quella del centro, dà l’idea di quello che deve essere lo sviluppo di queste aree con interventi che daranno vantaggi sul piano economico e turistico. Anche sul problema dell’erosione costiera, si dà all’amministrazione di programmare lavori di messa in sicurezza, così da sfruttare al meglio i fondi che saranno garantiti dal Recovery Fund. L’obiettivo è sperare che il Piano Spiaggio sarà esecutivo già da questa estate. Lido Comunale? Il Piano Spiaggia certifica la presenza del Lido Comunale e invita a pensare di quello che sarà lo sviluppo. Non si tratta semplicemente di restaurare la struttura, ragionare sul fatto che possa essere un presidio sociale e culturale da utilizzare ogni giorno dell’anno”.

“E’ stato fatto un lavoro importante su quello che è la situazione attuale sulla qualità della spiaggia, delle acque e delle coste, iniziando a fare ragionamenti in collaborazione con la Città Metropolitani per tutelare il nostro territorio – ha affermato il progettista Paolo Malara – . Ogni area ha un valore specifico e importante, da Catona a Gallico, passando per il Waterfront e quella che chiamiamo la “Spiaggia del Vento”, per questo abbiamo trovato i punti dopo poter dare in concessioni il terreno a lidi ed attrezzature. Grande attenzione abbiamo dato alla nautica con l’idea di realizzare pontili galleggianti sotto il Tempietto o all’Oasi di Pentimele. Possiamo sperare ad un qualità maggiore delle nostre spiagge, tutelando i luoghi al tempo stesso”. Il progettista poi, rispondendo alle critiche avanzate ieri dall’imprenditore Giuseppe Falduto, dichiara ai nostri microfoni: “in quell’area abbiamo incrementato molti punti di ormeggio, quindi è una risposta interessante anche per lui come imprenditore. Poi si è pensato anche ad altri interventi, quindi non credo che ci saranno limitazioni al settore della ristorazione”.