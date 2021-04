Reggio Calabria, piano di bitumazione delle strade cittadine. Rogolino (Impegno e Identità): “l’amministrazione comunale guardi anche alle periferie”

7 Aprile 2021 20:00

Rogolino (Impegno e Identità): “a proposito del nuovo piano bitumazione strade cittadine sponsorizzato dal Comune di Reggio Calabria, sarebbe opportuno che l’Amministrazione Comunale guardasse un po’ anche verso le periferie”

“A proposito del nuovo piano bitumazione strade cittadine sponsorizzato dal Comune di Reggio Calabria, sarebbe opportuno che l’Amministrazione Comunale guardasse un po’ anche verso le periferie”. E’ quanto scrive in una nota Francesca Rogolino di “Impegno e Identità”. Senza voler allargare l’obiettivo a 360° -prosegue la nota– c’è una realtà tra Gallico e Catona che si chiama Via Fiumarine (altezza ex italcitrus),che avrebbe dovuto essere attenzionata da tempo dalla Giunta Comunale, non fosse altro perchè la suddetta arteria, qualche anno fa, è stata asfaltata per ben 400 metri, mediante una raccolta economica effettuata dai residenti, a costo zero per le casse pubbliche. Non solo, paradossalmente, tale strada, non riconosciuta dall’Ente Comunale, ogni qualvolta vi è la necessità di creare un itinerario alternativo alla nazionale o all’autostrada, diventa un passaggio consigliato o obbligato agli utenti provenienti dal nord della città verso sud. Chiediamo quindi che nei programmi di intervento, venga inclusa anche tale via. A tale scopo, la sottoscritta, Rogolino Francesca, come componente del movimento “Impegno e Identità”, ha provveduto a inviare una nota al consigliere comunale Filomena Iatì, affinchè si faccia carico di depositare la suddetta istanza presso i competenti uffici. Sarebbe come ripagare di un torto subito la cittadinanza che, a proprie spese, ha consentito il transito a migliaia di auto, soprattutto nei giorni di chiusura autostradale”, conclude la nota.