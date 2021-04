Reggio Calabria, Nino Foti aderisce a “Noi con l’Italia”

22 Aprile 2021 15:50

Reggio Calabria, Foti: “con oggi si conclude la mia attività politica in Forza Italia, da cui rassegno le dimissioni, anche dagli incarichi ricoperti, con la consapevolezza di aver sempre garantito, in oltre 25 anni, impegno, lealtà e passione”

“Con oggi si conclude la mia attività politica in Forza Italia, da cui rassegno le dimissioni, anche dagli incarichi ricoperti, con la consapevolezza di aver sempre garantito, in oltre 25 anni, impegno, lealtà e passione”. E’ quanto dichiara in una nota Nino Foti. “Ho aderito al progetto politico di Silvio Berlusconi, continua Foti – a cui confermo sentimenti di affetto e gratitudine – sin dal suo avvio, convinto che i valori da lui espressi e rappresentati con l’impegno politico diretto coincidessero con quelli che nella mia lunga militanza politica al servizio delle istituzioni ho sempre perseguito e tutelato. Tuttavia, il progressivo distacco del Presidente Berlusconi dall’impegno politico diretto, con le conseguenze che conosciamo, mi hanno indotto a fare altre valutazioni. Inizio pertanto, aggiunge Foti, un nuovo percorso politico a sostegno del movimento “Noi con l’Italia”, certo di poter esprimere, in questo nuovo contesto, i valori e i principi ai quali è da sempre ispirata la mia azione politica. Ringrazio Maurizio Lupi – a cui sono legato da stima e amicizia – per il suo invito a partecipare a questa nuova avventura, con l’obiettivo di costruire un punto di riferimento importante per quell’elettorato moderato di centrodestra che sente il bisogno di una nuova rappresentanza. Sono fermamente convinto che questo progetto abbia basi solide e grandi potenzialità e che con l’impegno ed il lavoro sui territori si possano raggiungere importanti risultati. Siamo purtroppo -conclude Nino Foti- di fronte ad un periodo estremamente difficile rispetto al quale serve il massimo sforzo da parte di tutti, ma possiamo e dobbiamo ripartire. Sono certo che, in tal senso, Noi con l’Italia, saprà dare il proprio contributo”.