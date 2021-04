Lutto a Reggio Calabria per la morte di Denise Di Lorenzo: “mamma esemplare che ha combattuto con il sorriso”

13 Aprile 2021 10:15

Lutto a Reggio Calabria per la prematura morte di Denise Di Lorenzo. Il cordoglio di varie associazioni

Lutto a Reggio Calabria per la morte di Denise Di Lorenzo. “L’Associazione di Volontariato Don Lorenzo Milani -scrive in una nota Filippo Pollifroni- esprime un profondo sentimento di cordoglio per la prematura scomparsa di Denise, lavoratrice come mamma esemplare, che al Gom ha combattutto, anche con il suo lavoro la dura battaglia contro il Covid 19. Denise grazie per la tua gentilezza ed il tuo sorriso. l’associazione Don Milani, l’associazione Biesse, l’associazione Save the Children ti ringraziano per tutto”.