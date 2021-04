Reggio Calabria, “MixologyWithPassion”: il corso di formazione professionale per bartender [GALLERY]

29 Aprile 2021 15:14

Reggio Calabria, da un’idea del barmanager Carmelo Martino nasce ‘MixologyWithPassion’, il corso di formazione professionale per bartender

Nonostante il settore della ristorazione sia stato messo in ginocchio dalla crisi, c’è chi a Reggio Calabria ha deciso di investire il proprio tempo e le proprie competenze per formare e indirizzare i giovani verso un nuovo sbocco lavorativo. Stiamo parlando di Carmelo Martino, ritornato a Reggio Calabria dopo 10 anni di lavoro come barmanager in Hotel a 5 stelle, con la volontà di educare al bere in maniera corretta e responsabile, ma anche di formare nuove figure professionali. Nasce da qui l’idea di ‘MixologyWithPassion‘, corso di formazione professionale per bartender che ha già fatto il pieno di iscritti nelle sessioni svolte alla ‘Torrefazione’ di Gallico e al ‘Palma d’Oro’ di Bagnara Calabra. A breve un nuovo appuntamento a Palmi.