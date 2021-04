Reggio Calabria: mercoledì Open Day dell’Università Mediterranea [INFO e DETTAGLI]

10 Aprile 2021 14:38

Reggio Calabria: “Benvenuti a bordo” è il titolo dell’Open Day 2021 organizzato dall’Università degli Studi Mediterranea per mercoledì 13 aprile 2021

“Benvenuti a bordo” è il titolo dell’Open Day 2021 organizzato dall’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria per mercoledì 13 aprile 2021. L’evento accompagna gli allievi delle ultime classi delle scuole medie secondarie di II grado in un viaggio virtuale alla scoperta dell’Ateneo, dell’offerta formativa e dei servizi agli studenti per il prossimo anno accademico 2021-2022. L’evento si svolgerà attraverso la piattaforma Teams ed è articolato in due parti:

Prima parte – ore 8.30/10.00:

Interventi di presentazione dell’Ateneo con approfondimenti sull’offerta formativa complessiva e i servizi per l’a.a.2021-2022 nelle 7 aree disciplinari di Agraria, Architettura, Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Sanità e Scienze Sportive, Scienze Umane.

Seconda parte – ore 10.15/13.30:

Quattro sessioni parallele live di approfondimento disciplinare:

– Agraria

– Architettura

– Economia – Giurisprudenza – Scienze Umane – Scienze Sportive

– Ingegneria-Sanità

L’evento è la tappa conclusiva dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento dell’a.s. 2020-21. Per tutte le info e link: http://www.unirc.it/comunicazione/articoli/24279/open-day-viaggia-nella-mediterranea-13-aprile-2021.