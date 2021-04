Grave lutto a Reggio Calabria, città sconvolta per la prematura scomparsa del noto Dj Peppe Lucisano

9 Aprile 2021 22:40

Lutto a Reggio Calabria per la morte del noto dj Peppe Lucisano

Reggio Calabria è a lutto per la prematura scomparsa di Peppe Lucisano, noto Dj appena 40enne che ha fatto ballare con la sua musica intere generazioni reggine. Molto noto in città, Peppe Lucisano si era trasferito da qualche anno a Pavia ed è morto dopo aver combattuto con grande forza, coraggio e dignità contro un brutto male che purtroppo non è riuscito a sconfiggere. Qualche settimana fa aveva perso la madre, sempre per un tumore. Il destino ha voluto che la raggiungesse in cielo lasciando in terra l’amore della moglie Francesca e l’affetto di tantissimi amici che stanno riempiendo la sua bacheca facebook di messaggi struggenti e increduli. La Redazione di StrettoWeb si stringe con grande affetto al dolore di familiari e degli amici tutti.