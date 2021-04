Reggio Calabria, Lillo Foti e il tessuto economico distrutto dalla pandemia: “L’Italia rischia il default, molti imprenditori finiranno per mollare”

20 Aprile 2021 12:48

Il quadro di Lillo Foti riguardante la situazione economica a Reggio Calabria e in Italia in generale, da imprenditore, è desolante

Nell’intervento dell’ex presidente della Reggina Lillo Foti all’Agi si è parlato anche di economia, in riferimento specifico alla situazione di Reggio Calabria. Foti, dopo aver parlato di Superlega e di vecchi progetti amaranto da ex addetto ai lavori, si è espresso – in qualità di imprenditore – in merito a ciò che la sua città, come tutta Italia, sta subendo a causa della pandemia.

“La vera anima dell’economia a Reggio Calabria – spiega Foti – è il commercio. I dati dell’Ente camerale sono espliciti: le attività commerciali rappresentano il 35,1% delle imprese reggine. L’agricoltura occupa il 15,5%; l’edilizia il 10,5% e la manifattura il 7,1%. Le tre attività insieme però non raggiungono il dato del commercio. Non è tanto il così detto alto di gamma che preoccupa, quanto piuttosto l’abbigliamento di medio valore. In questo segmento stiamo davvero registrando un forte decremento di attività in coincidenza della pandemia da Covid-19, un ‘buco’ che difficilmente recupereremo, visto anche l’andamento attuale delle vendite, nonostante i fortissimi ribassi”.

E’ il motivo per cui il commerciante si è mosso, insieme a tutta la categoria, per chiedere risposte alla politica sotto Palazzo Campanella: “Non è che mi sia messo in testa di capeggiare chissà quale movimento, ma è chiaro che il nostro il riferimento istituzionale principale non poteva che essere la sede dell’Assemblea legislativa calabrese, verso cui nutriamo rispetto, perché quella è la Casa di tutti i calabresi. Ma è anche la sede in cui i problemi dei calabresi vanno ascoltati e tradotti in azione concreta. Io ho grande rispetto per la politica, ma è vitale – aggiunge – che la politica calabrese ascolti il mondo delle imprese, comprenda e viva le difficoltà di chi la mattina, e in ogni condizione di tempo, si fa il segno della croce prima di alzare le saracinesche dei negozi non solo per creare reddito e valore per se stessi, ma anche per responsabilità verso i propri dipendenti. Insieme ai colleghi, abbiamo detto ai consiglieri regionali che il fondo del barile a Reggio Calabria è stato raschiato interamente e adesso si rischia di bucarlo”.

“Corso Garibaldi, la principale arteria cittadina lunga oltre un chilometro, è il vero e unico centro all’aperto delle attività commerciali, e non solo di abbigliamento. In tutte le sue traverse si contano infatti numerose le attività di bar e food, che hanno rivitalizzato il centro storico. Corso Garibaldi è un’enorme vetrina – sottolinea Foti – che sta impoverendosi per la progressiva chiusura delle attività per il Covid, certamente, ma anche per le tasse, locali e nazionali. Dovrei essere felice se un concorrente chiude i battenti ma invece non è così: ogni impresa che si ferma è la prova di un più largo quadro di crisi dell’economia. E a Reggio lo si sente davvero. E’ una città dei ceti medi impiegatizi e dei servizi, ma se dovessero venire meno anche le risorse stimolate dalla pubblica amministrazione, allora il ‘cappotto’ è prevedibile, con conseguenze drammatiche sulla coesione sociale. E intervenire è compito della politica. Guardi, senza l’apporto della propensione al consumo del ceto medio, non Reggio! Ma l’intera Italia rischia il default“.

“Il rapporto banca-impresa – conclude – è una questione ineludibile. Il sistema bancario italiano non può tenere le linee di credito ad un costo così alto a Reggio Calabria e nella sua provincia. Le imprese operanti in questa realtà pagano interessi pari all’8,6%, rispetto alla media del 5,5% del dato nazionale. Un ‘differenziale’ insostenibile, direi scoraggiante, soprattutto per le start-up. Il sistema finanziario nazionale, inoltre, non ha mai supportato le imprese locali. Ha preferito invece drenare quanta più liquidità possibile da impiegare poi nelle aree più forti del Paese. Di questo passo, molti imprenditori finiranno per mollare“.