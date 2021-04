Reggio Calabria, la soddisfazione di Cannizzaro: “con Mara Carfagna tornata l’attenzione sul Sud Italia”

28 Aprile 2021 17:00

Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro sottolinea la maggiore attenzione verso il Sud Italia ottenuta grazie al lavoro della ministra Mara Carfagna

“Soddisfazione immensa nel vedere che il nostro impegno politico come Forza Italia oggi finalmente è attuato. In questo caso la soddisfazione è doppia perchè il Sud diventa più presente, con un governo che ha una ministra come Mara Carfagna che in sole otto settimane ha dato finalmente centralità a questa parte del Paese“. Si è espresso così il deputato Franccesco Cannizzaro, responsabile nazionale Sud di Forza Italia, intervenendo nel corso della conferenza ‘Italia riparte dal Sud’. “Nel Pnrr, di fatto, nessuno aveva pensato ad un capitolo specifico per il Sud. Forza Italia – ha spiegato Cannizzaro – l’ha proposto e Mara Carfagna l’ha recepito. E finalmente, con soddisfazione, possiamo dire che siamo riusciti a raccogliere un grande obiettivo: ci sono a disposizione 204,4 miliardi di euro. Un risultato straordinario ed epocale“. Attualmente per il Sud sono previsti 82 miliardi dal Prnn, 8,4 miliardi Reatc Eu, 54 miliardi di Fondi strutturali, 58 miliardi dal Fondo sviluppo e coesione.