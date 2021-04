Reggio Calabria, l’Associazione di Bed & Breakfast lamenta: “incuria e vandalismo sono segni di declino irreversibili”

23 Aprile 2021 13:49

Il comunicato stampa di Steeve Parisi, Presidente Associazione Reggiobed, che chiede ai cittadini di interessarsi maggiormente della cura di Reggio Calabria: “Lungomare, Lido Comunale e Parco Lineare Sud versano nel degrado”

Un comunicato che sa di rimprovero Reggio Calabria, ma che potrebbe essere anche un momento di riflessione per tutti i cittadini. Scrive una lettera di sfogo Steeve Parisi, Presidente Associazione Reggiobed, a nome di albergatori e strutture ricettive che sono tra le categorie più penalizzate dalla pandemia del Coronavirus. Tra poche settimane arriverà la bella stagione e la città, che dovrebbe guardare all’aspetto turistico, si presenta purtroppo in una situazione di degrado e incuria. Di seguito il messaggio completo affinché ogni reggino pensi in maniera più attenta al bene della propria terra: