15 Aprile 2021 20:36

Reggio Calabria: laboratorio dello Stretto dell’Accademia di Belle Arti, sabato seminario dal titolo “Cos’è un Portfolio e come crearlo senza perdere l’anima”. Durante l’evento di qualificazione e orientamento, il relatore si soffermerà sul Portfolio d’artista e sulle tecniche di creazione dello stesso

Proseguono gli eventi dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, diretta da Maria Daniela Maisano. Il ciclo di incontri “Conversazioni – Impara l’arte e a non metterla da parte!” sui mestieri dell’Arte, curati dal Francesco Benedetti, docente di Design, rientra nelle attività del Laboratorio dello Stretto, POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, in collaborazione con l’Associazione Culturale “Fuori Posto”. Il seminario dal titolo “Cos’è un Portfolio e come crearlo senza perdere l’anima”, che avrà luogo sabato 17 aprile 2021, dalle ore 11.00 fino alle 12.15, è il secondo degli incontri e vedrà la partecipazione dell’esperto designer Manuel Alvaro. Durante l’evento di qualificazione e orientamento, il relatore si soffermerà sul Portfolio d’artista e sulle tecniche di creazione dello stesso.

A seguire alcuni cenni biografici sui relatori del webinar

Esperto – Manuel Alvaro è un designer multidisciplinare specializzato in Brand Identity, Type Design e Brand Strategy.

Lavora in ambito digital da 5 anni, è brand developer presso Zetafonts, ma da 3 anni si occupa anche di formazione collaborando con varie realtà come IED – Istituto Europeo di Design e RobadaGrafici.net.

Curatore – Francesco Benedetti è un consulente e industrial designer, art director, di imprese italiane che operano in ambito internazionale, nel 2006, fonda Benzima Design Studio. All’attività professionale affianca quella didattica presso Accademie di Belle Arti e Università Italiane dove insegna design del prodotto e design della comunicazione. Partecipa alle attività nazionali e territoriali dell’ADI Associazione per il Disegno Industriale e di Design for All Italia, associazione che si occupa d’industrial design come partner di piccole e medie imprese con la necessità di coordinare le azioni e gli investimenti attraverso l’applicazione di metodologie design-oriented.

Staff di Fuori Posto: Barbara Priolo (Vice-presidente e Direttore creativo), Irene Crupi (Presidente e Responsabile Pubbliche Relazioni), Roberta Grosso (Tesoriere e Graphic designer) e Claudia Birelli (Segretario e Responsabile attività espressivo-creative).

Il webinar sarà fruibile a tutti su piattaforma Google Meet seguendo le indicazioni reperibili sul sito dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, nella sezione dedicata e sarà diffuso sui canali ufficiali: sul sito web dell’Accademia e su quello dell’Associazione Culturale Fuori Posto, nonché sulle rispettive pagine social e su quelle dei relatori e del curatore. L’evento si inserisce all’interno del “Laboratorio dello Stretto”, Progetto finanziato dall’intervento “Linee guida per le Istituzioni AFAM calabresi finalizzate al sostegno di interventi a valere sull’Azione 10.5.1 del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020.