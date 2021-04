Reggio Calabria, la città al fianco di Co.danzare: avviata una raccolta fondi per acquistare il materiale rubato [LINK]

27 Aprile 2021 16:02

Il link per partecipare alla raccolta fondi in favore dell’associazione “Studio Arte” di Reggio Calabria, vittima di un furto alla sede poche sere fa

Un gesto vile è avvenuto qualche sera fa a Reggio Calabria. L’episodio ha visto coinvolta l’associazione “Studio Arte” a cui sono state derubate delle attrezzature di lavoro che questa brillante realtà utilizza per attività e progetti rivolti a persone con disabilità. L’organizzazione promuove tra i vari progetti di inclusione sociale il famoso Co.danza.re, un un laboratorio permanente di danza dove ragazzi normodotati e diversamente abili si incontrano e condividono il linguaggio comune della dell’arte. Il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha stigmatizzato l’accaduto e la popolazione reggina ha mostrato vicinanza per il furto subito. “Ci hanno tolto qualche attrezzo, ma di sicuro non la voglia di continuare. Aiutateci a ricomprare il materiale rubato”, scrivono i ragazzi dell’associazione. E’ stata infatti avviata in loro sostegno una raccolta fondi per poter acquistare il materiale che serve a svolgere le attività: “dopo aver subito un furto nella scorsa notte stiamo cercando di rimediare al danno, raccogliendo delle somme che ci serviranno a comprare nuovamente i materiali che ci hanno rubato. La stima dei costi è intorno ai 1500 euro, se raccoglieremo altre cifre le utilizzeremo per acquistare nuovi materiali”. Di seguito il link per partecipare.

CLICCA QUI PER LA RACCOLTA FONDI SULLA PIATTAFORMA SICURA GOFUNDME