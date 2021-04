12 Aprile 2021 14:38

Reggio Calabria, Klaus Davi: “Falcomatà allo stadio? Satrapo di piccolo cabotaggio per ribadire che è lui che comanda e che le regole per gli altri non valgono per lui”

“Falcomatà ha steso la reputazione della città di Reggio immergendola nell’immondizia, ha precipitato con il suo terrorismo amministrativo i commercianti nella crisi più nera, si è distinto per tragicomiche ramanzine via facebook ai trasgressori del lockdown, ha promesso soldi alla città che non sono mai arrivati e adesso ha fatto il suo show da satrapo di piccolo cabotaggio per ribadire che è lui che comanda e che le regole per gli altri non valgono per lui, unto di De Gaetano e Seby Romeo, Battaglia, Minniti e tanti altri”. Lo ha dichiarato Klaus Davi.