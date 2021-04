Klaus Davi: “elezioni a Reggio Calabria gigantesca presa in giro, presto il puparo uscirà fuori”

14 Aprile 2021 13:30

Klaus Davi: “elezioni a Reggio Calabria gigantesca presa in giro, Tutto il marcio uscirà fuori è solo questione di tempo”

“Per quanto, purtroppo, la Calabria sia considerata dallo Stato centrale una ‘zona franca del diritto ’ come dimostra anche la vicenda delle intercettazioni ai giornalisti c’è un limite alla decenza anche per quanto riguarda la (poca) considerazione che le istituzioni hanno della nostra regione. E a Reggio Calabria è stato superato questo limite ampiamente anche per un sonnacchioso e rallentato ‘Ministero degli Interni’. Inutile tornare sulla ovattata ‘circolare’ diffusa dal Viminale in risposta a un’interpellanza delle forze parlamentari di Centro destra, che parla di timide ispezioni che non si capisce bene cosa abbiano prodotto”. E’ quanto dichiara Klaus Davi. “Molto più facile accanirsi su Africo, li non si disturba nessun manovratore. Decisamente più significative sono le indiscrezioni giornalistiche che parlano di funzionari comunali impegnati a fare da ‘pali’ ai vari Castorina contribuendo ad alterare le regole del gioco elettorale in combutta con la famigerata commissione più che elettorale, si è rivelata una vera e propria assise di killer del voto, come abbiamo detto fin dall’inizio. Tutto il marcio uscirà fuori è solo questione di tempo”, conclude Davi.