Reggio Calabria: l’Istituto Comprensivo “Orazio Lazzarino” vincitore del Concorso Nazionale “Le meravigliose rarità”

15 Aprile 2021 16:46

L’Istituto Comprensivo “Orazio Lazzarino”, guidato dalla Dirigente Scolastica dott.ssa Antonina Marra, è risultato vincitore della 4ª edizione del concorso “Le meravigliose rarità” organizzata dall’Associazione Malattie Rare dell’Alta Murgia Onlus. Gli alunni della classe II sez. E della Scuola Secondaria di I grado “Boccioni”, supportati dal docente prof. Riccardo Piscopo referente del progetto, hanno ottenuto il secondo posto nella graduatoria di merito nazionale, presentando un elaborato tecnico-grafico sul tema “la rarità in un pixel”. Il lavoro premiato riprende le tematiche del “Rare Disease Day” (giornata mondiale delle malattie rare che si celebra nel giorno più raro, il 29 febbraio), con la raffigurazione di una immagine composta da tre mani disposte secondo le regole di base del disegno tecnico (simmetria, traslazione e sovrapposizione), realizzata a partire da figure geometriche elementari che costituiscono l’unità minima delle immagini digitali (il pixel). L’opera, che ha il profondo significato simbolico dell’unione tra forze (finalizzata a trovare soluzioni e a promuovere la ricerca di nuove cure, risorse e servizi a sostegno di chi vive con una malattia rara), è stata premiata per la coerenza rispetto alla tematica affrontata, l’originalità del prodotto e l’efficacia del linguaggio espressivo utilizzato. La premiazione, che si è tenuta sabato 10 aprile su piattaforma online, ha visto coinvolti diversi istituti scolastici nazionali ed è stata trasmessa in diretta YouTube. Ancora una volta l’Istituto Comprensivo “Orazio Lazzarino” si colloca in posizioni gratificanti che danno contezza del lavoro costante svolto con gli alunni, e dimostra di essere una scuola competitiva e fortemente proiettata al conseguimento di obiettivi inclusivi e performanti che le consentono di conseguire riconoscimenti nazionali che gratificano l’orgoglio dell’Istituto e della provincia di Reggio Calabria, a cui si onora di appartenere.