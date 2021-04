Arriva a Reggio Calabria il tour nazionale “Il Lavoro Cambia anche Noi”. Spirlì: “le forze sindacali e le amministrazioni devono lavorare fianco a fianco” [FOTO e VIDEO]

10 Aprile 2021 19:20

Arriva a Reggio Calabria il tour nazionale “Il Lavoro Cambia anche Noi”. Spirlì: “nei momenti più difficili di questa pandemia, l’Ugl ha offerto aiuti e proposte. Questo è il segreto dell’azione istituzionale: la proposta prima della ribellione. Questo è il momento in cui le forze sindacali e le amministrazioni devono lavorare fianco a fianco”