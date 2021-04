Reggio Calabria: iniziati i lavori di scarifica per la riqualificazione integrale di via Tommaso Campanella

1 Aprile 2021 13:29

Reggio Calabria: iniziati questa mattina i lavori in via Tommaso Campanella

Sono iniziati questa mattina i lavori per la scarifica e la nuova bitumazione di via Tommaso Campanella, in pieno centro storico a Reggio Calabria. Il rifacimento dell’arteria stradale, una delle più importanti e trafficate dell’intero comprensorio urbano reggino, rientra nel più ampio programma di ripristino della viabilità avviato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà.

L’intervento, finanziato con i Patti per il Sud per un investimento complessivo di mezzo milione di euro, prevede infatti la riqualificazione integrale anche di via Possidonea, nel tratto compreso tra via Giulia e Pizza San Marco, via Domenico Romeo, via Veneto, Via Zerbi in direzione sud/nord e via Luigi Aliquò Lenzi (già via prolungamento Tripepi) fino ad incrocio con via Willermin.

Le strade interessate dai lavori sono state definite attraverso un’analisi complessiva operata sui volumi di traffico che ha individuato, come priorità, il rifacimento delle arterie maggiormente percorse dai flussi veicolari. L’organizzazione dei diversi cantieri, allestiti nelle zone interessate dall’ammodernamento, provocheranno modifiche al traffico veicolare che verranno puntualmente comunicate attraverso l’apposizione di specifica segnaletica verticale.