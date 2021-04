Reggio Calabria: incontro tra il Prefetto Mariani ed una delegazione di Confesercenti

8 Aprile 2021 12:10

Reggio Calabria: incontro cordiale e proficuo tra il Prefetto Massimo Mariani e la delegazione di Confesercenti guidata dal presidente Aloisio

Incontro cordiale e proficuo tra il Prefetto di Reggio Calabria Massimo Mariani e la delegazione di Confesercenti guidata dal presidente Aloisio. Diversi i temi affrontati riguardanti la situazione drammatica che il territorio sta vivendo attualmente. Il Presidente Aloisio ha consegnato al Prefetto la petizione di Confesercenti, nell’ambito della mobilitazione nazionale “Portiamo le imprese fuori dalla pandemia”, contenente una serie di proposte atte a sostenere le attività economiche e a stimolare la ripartenza che può essere firmata andando sul sito www.confesercenti.it. Si è passati poi a discutere dei problemi inerenti al territorio metropolitano: Aloisio ha sottolineato l’esasperazione che serpeggia tra gli imprenditori costretti alla chiusura per l’istituzione della zona rossa senza alcuna certezza sui ristori che, per altro, sino ad oggi si sono rivelati largamente insufficienti. Zona rossa, inoltre, solo formale e penalizzante unicamente per le attività commerciali dato che, di fatto, non è rispettata da tanti cittadini che continuano a circolare senza problemi e grandi precauzioni come chiunque può osservare semplicemente uscendo di casa. Comportamenti che vanificano le misure prese rendendole quindi inutili ed economicamente devastanti senza un reale risultato in termini di contenimento dei contagi. Il Presidente ha inoltre voluto rimarcare come le difficoltà economiche e la mancanza di liquidità rendono molti imprenditori facile preda della ndrangheta che, potendo contare sulle immense disponibilità finanziarie derivanti dalle proprie attività criminali, si infiltra nel tessuto economico sano prestando soldi con interessi altissimi per poi, una volta che l’imprenditore non riesce a saldare il proprio debito, rilevarne l’attività inficiando così l’ottimo lavoro di contrasto sin qui svolto dallo Stato. Un problema gravissimo che va a sommarsi ad altri come le criticità della campagna vaccinale, unica vera chiave di volta per poter ritornare alla normalità. Anche in questo caso la Calabria non brilla per efficienza e a pagarne le spese sono gli imprenditori che devono sottostare a limitazioni e chiusure per l’insipienza di come sino ad oggi e stato gestito il sistema sanitario e il piano vaccini. Per ultimo si è parlato delle difficoltà delle aziende del comparto della ristorazione rispetto ai controlli delle forze dell’ordine che spesso non sono uniformi rispetto all’interpretazione delle norme vigenti. Il Prefetto Mariani ha voluto esprimere la sua vicinanza agli imprenditori comprendendo il difficile momento che stanno vivendo e si è attivato immediatamente per far organizzare un incontro, da lui presieduto, tra le associazioni datoriali, le forze dell’ordine e il Sindaco venerdì 9 aprile così da trovare soluzioni immediate ai problemi esposti riguardanti gli interventi di controllo sul rispetto delle misure anti covid. Ha inoltre assicurato l’invio immediato della petizione presentata ai ministeri competenti insieme a una relazione in cui verranno illustrate le criticità evidenziate nel corso dell’incontro.