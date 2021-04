Reggio Calabria: incontro da remoto del Circolo Culturale “L’Agorà” sulla storia del Rugby nella città dello Stretto [VIDEO]

11 Aprile 2021 18:20

Reggio Calabria: nuovo incontro da remoto del Circolo Culturale “L’Agorà” che organizza una conversazione sulla storia del Rugby nella città dello Stretto. Presentato il video clip della manifestazione

“Il Caronte, neo promosso in serie A, è soprattutto agonismo, almeno fino ad oggi. Per nulla intenzionato a fungere a squadra materazzo, scende sempre in campo decisa a vendere cara la pelle. Ha bisogno di esperienza, e per la verità non deve interpretare il rugby come una continua bagarre”: questo un passaggio del servizio che andò in onda sulla RAI, nel corso della trasmissione del 3 ottobre 1976 della Domenica Sportiva, condotta da Adriano De Zan. In quella occasione veniva commentata la partita tra il Metalcrom Treviso ed il Caronte Rugby Reggio, che si impose sui reggini per 31-3, mentre, ad onor di cronaca, nella gara di ritorno, svoltasi al Comunale di Reggio Calabria, i reggini si imposero sui trevigiani con il risultato di 15 ad 11. Quel campionato venne vinto dal Petrarca Padova nei confronti del Sanson Rovigo, a seguito dello spareggio, che si svolse ad Udine nei confronti del Sanson Rovigo. Lo scudetto venne cucito sulle maglie del Petrarca Padova, dopo un’equilibratissima e spettacolare per 10 a 9 nei confronti della squadra rodigina. Il Rovigo si classificò al 4° posto, mentre il Caronte Rugby Reggio si piazzò all’ottavo posto, davanti a prestigiose piazze come Torino, Catania, Casale e Cus Milano e San Donà che retrocessero in serie B. Il primo campionato giocato in serie A dalla squadra rugbistica di Reggio Calabria venne a seguito di un incredibile torneo di Serie B che si concluse con 19 vittorie e solo 3 sconfitte ed il trionfo di quella incredibile annata si svolse nella serata del 14 maggio del 1976 contro il team partenopeo della Italsider Napoli davanti ad una cornice di pubblico di oltre diecimila spettatori. Queste alcune delle cifre che saranno oggetto di analisi nel corso del prossimo incontro, organizzato da remoto dal Circolo Culturale “L’Agorà” avente come tema “RUGBY: cinquant’anni di passione”. Parteciperà, in qualità di relatore, Guido Castellani, dirigente del C.A.S. (centro avviamento allo sport) che percorrerà le varie tappe del rugby a Reggio Calabria, ricordando, episodi, personaggi, aneddoti del mondo della palla ovale, ma anche la situazione attuale di questo sport nella Città dello Stretto. Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data dal 16 aprile.