8 Aprile 2021 09:45

Grave incidente sulla SS106 all’altezza di Roccella: scontro tra due auto, un ferito. Corsia chiusa temporaneamente in direzione Reggio Calabria

A causa di un incidente, corsia chiusa temporaneamente in direzione Reggio Calabria, sulla strada statale 106 “Jonica” al km 111,250 all’altezza di Roccella Jonica. Nel sinistro, che ha coinvolto due veicoli, si registra un ferito. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Aggiornamento

Ripristinata la circolazione sulla SS106.