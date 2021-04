12 Aprile 2021 10:51

Un incidente si è verificato questa mattina intorno alle ore 8 a Reggio Calabria e precisamente allo svincolo delle bretelle in direzione sud. Nel sinistro è rimasta coinvolta un’auto ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli. Parecchi disagi al traffico visto l’orario di punta per uffici e scuole. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno regolato il traffico.