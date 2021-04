29 Aprile 2021 07:46

Reggio Calabria: incidente alle “Bretelle” del Calopinace, direzione autostrada, al di sotto del ponte di Sant’Anna, coinvolta un’auto

Disagi per il traffico questa mattina a Reggio Calabria: un incidente si è verificato alle “Bretelle” del Calopinace, direzione autostrada, al di sotto del ponte di Sant’Anna, all’altezza dello svincolo per il Viale Europa.

Coinvolta un’auto, che ha impattato contro il guard rail e si è cappottata. Sul posto vigili del fuoco e polizia.

Non è noto se vi siano feriti.