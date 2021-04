Reggio Calabria in lutto per la morte di Giuseppe Simone: il “gigante buono” si spegne all’età di 46 anni

28 Aprile 2021 23:51

La notizia ha sconvolto la comunità di Reggio Calabria: Peppe Simone era molto conosciuto e apprezzato

Reggio Calabria in lutto per la morte di Giuseppe Simone. L’amato Peppe si è spento all’età di 46 anni, combatteva da molto tempo con un brutto male. Si è spento in casa tra l’amore e l’affetto dei suoi cari, assistito dagli operatori dell’hospice a domicilio che come angeli si sono presi cura di lui. Giuseppe era conosciuto per la sua simpatia, un grande appassionato di meteorologia e astronomia, amava la natura e soprattutto la montagna dove si recava per raccogliere i funghi, una delle sue passioni. Sui social il cordoglio di amici e conoscenti, sconvolti dalla notizia tragica. Tra questi anche il Comitato Corso Sud, il cui presidente è il fratello Luciano Simone, ex candidato alle scorse elezioni comunali: “Il Comitato Corso Sud si stringe attorno al suo Presidente Luciano Simone, per la perdita del caro fratello Giuseppe Peppe Simone, il gigante buono, manifestando con un forte abbraccio a lui e alla sua famiglia, tutta la vicinanza degli associati in questa prova della vita così dura e difficile da superare”. La redazione di StrettoWeb si unisce al dolore dei familiari e porge le più sincere condoglianze.