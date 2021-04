Reggio Calabria, da simbolo della Resistenza ad esempio di inciviltà: la “panchina parlante” di Gramsci è durata solo un giorno

26 Aprile 2021 09:18

Nelle mattinata del 25 aprile il Sindaco Giuseppe Falcomatà e alcuni membri della sua Giunta avevano presentato l’opera come simbolo della Resistenza e di lotta alle disuguaglianze

E’ stata inaugurata soltanto ieri la “panchina parlante” bianca dedicata ad Antonio Gramsci, dopo neppure 24 ore è stata imbrattata. Si sveglia così Reggio Calabria, con un gesto di inciviltà e frutto di ignoranza. Nelle mattinata del 25 aprile il Sindaco Giuseppe Falcomatà e alcuni membri della sua Giunta avevano presentato l’opera come simbolo della Resistenza e di lotta alle disuguaglianze, la panchina invece è diventata l’emblema di una città in cui vige l’arretratezza ed un forte sentimento di dissenso. Perché si può anche essere contro un’ideale o una determinata classe politica, ma certi gesti non possono essere accettati.