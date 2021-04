Reggio Calabria: il territorio della Città Metropolitana al centro della Primavera delle Idee, iniziativa di Italia Viva

3 Aprile 2021 20:05

Si è svolto oggi un importante incontro, con oltre cinquanta partecipanti, che rientra nell’iniziativa “Primavera delle Idee”, lanciata dal leader di Italia Viva Matteo Renzi durante l’ultima Assemblea nazionale che ha lo scopo di aumentare le occasioni di confronto tra i membri del partito, per ascoltare e accogliere i bisogni del territorio e dei cittadini. L’evento odierno, fortemente voluto e promosso dal coordinatore provinciale Gianmarco Oliveri, ha visto protagonista il territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Ospiti principali dell’evento l’on. Marco Di Maio, Vice Capogruppo del partito alla Camera dei Deputati, e i Senatori calabresi Silvia Vono e Ernesto Magorno, nonché i coordinatori locali, numerosi amministratori, tesserati e simpatizzanti di tutta Italia. Al centro del dibattito, le opportunità di sviluppo per il territorio metropolitano e le possibilità di crescita e radicamento di Italia Viva. Da segnalare, gli interventi di Pino Varacalli, già Sindaco di Gerace e membro del gruppo Renew-Europa al Parlamento Europeo, del coordinatore cittadino reggino Antonino Nocera e del consigliere comunale Giovanni Latella che hanno posto l’accento in particolar modo sulla carenza di infrastrutture nel nostro territorio e sul rapporto del partito con le aree interne. Inoltre, tanti anche gli interventi da parte di professionisti e imprenditori da ogni parte di Italia. “Mi ritengo, anzi, ci riteniamo soddisfatti come coordinamento provinciale per questo primo evento di Primavera della Idee. È importante non farsi distrarre da rumors di alcun genere, siamo vicini al nostro leader Matteo Renzi, ai nostri presidenti nazionali Ettore Rosato e Teresa Bellanova, a tutti i deputati e senatori e gli iscritti. Ringrazio in particolare i Parlamentari che hanno partecipato all’incontro con grande entusiasmo e disponibilità. Siamo sulla strada giusta.” così il coordinatore Gianmarco Oliveri.