Reggio Calabria, il Presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro in visita al Santuario Nostra Signora dello Scoglio [FOTO]

11 Aprile 2021 14:31

Reggio Calabria, il Presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro in visita al Santuario Nostra Signora dello Scoglio. L’incontro col Vescovo e Fratel Cosimo

“Non c’è volta in cui torno in Calabria, e non venga a pregare in questo posto meraviglioso” Sono queste le parole del Presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro Cav. Dott. Lorenzo Festicini, che emozionato ci racconta. Impegnato in diverse attività istituzionali e diplomatiche l’Istituto Nazionale Azzurro, (noto con l’acronimo I.N.A.), è un’unione umanitaria operante in territorio nazionale ed internazionale, che persegue finalità culturali, di studio, di ricerca e di solidarietà favorendo ed incentivando, il dialogo e lo scambio interculturale ed interreligioso tra i popoli; senza scopo di lucro avente sede in Roma. “Le attività del nostro Istituto sono abbastanza delicate e vedono impegnati diversi uomini e donne per sostenere ed aiutare chi ha più bisogno e versa in condizioni di necessità.” Dichiara Festicini aggiungendo “avere la fortuna di poter incontrare Fratel Cosimo ci riempie il cuore di responsabilità e di gioia, infondo se la Madonna lo ha scelto, un motivo ci sarà”. Sua Eccellenza Monsignor Francesco Oliva, presente al santuario per la consueta celebrazione da lui presieduta, ha benedetto le iniziative di solidarietà dell’I.N.A. In conclusione il Festicini ha dichiarato:” vedo questo luogo sacro ancora in alcune parti incompiuto, mi unisco alla speranza dei fedeli affinché presto si possa portare a termine l’opera fortemente voluta dalla Madonna”.