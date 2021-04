Reggio Calabria, il Lions Club Host istituisce una borsa di studio da 1.000 euro a favore degli studenti meritevoli dedicata a Vittoria GS Porcelli

21 Aprile 2021 15:56

Il Lions Club Reggio Calabria Host ha attivato una nuova Borsa di Studio in memoria di Vittoria GS Porcelli, giovane e brillante studentessa reggina prematuramente scomparsa, cui è intitolato il LEO Club , istanza giovanile del Lions

La crisi economica e sociale cui il Covid-19 rischia di trascinare le famiglie reggine non deve compromettere il percorso didattico dei nostri ragazzi. Nessuno deve essere lasciato indietro. Per questo, il Lions Club Reggio Calabria Host ha attivato una nuova Borsa di Studio in memoria di Vittoria GS Porcelli, giovane e brillante studentessa reggina prematuramente scomparsa, cui è intitolato il LEO Club di Reggio Calabria, istanza giovanile del Lions. La borsa sarà assegnata a uno studente o a una studentessa dell’ultimo anno di una delle scuole superiori reggine che durante il ciclo di studi abbia dimostrato eccellenza di merito e che, al contempo, provenga da un nucleo familiare che si trovi, anche a causa della crisi pandemica, ad essere sprovvista dei mezzi necessari per consentire al proprio figlio o figlia il raggiungimento dei più alti gradi degli studi. L’accertamento dell’eccellenza di merito raggiunta si desumerà dal profitto scolastico degli ultimi tre anni, da eventuali pubblicazioni, stage formativi, eventuali riconoscimenti, anche extrascolastici, conseguiti per attività culturali o sportive. Si tratta di una borsa di 1.000,00 euro che consentirà a chi intende proseguire nel percorso di studi di avere un sostegno in più, di guardare con più ottimismo e fiducia al proprio futuro.

“Le protagoniste della nostra iniziativa – chiarisce il Presidente del Lions Club Avv. Giuseppe Strangio – saranno le Scuole superiori reggine che in questo momento vivono sulla loro pelle le grandissime difficoltà che l’emergenza pandemica sta riversando sul buon andamento di questo difficilissimo anno scolastico”. “Ai dirigenti e al corpo insegnante, agli amministrativi e ai tecnici va il nostro più sincero ringraziamento per lo sforzo straordinario che stanno producendo per garantire nel migliore di modi possibili continuità e buon andamento didattico a tutto vantaggio dei nostri figli e delle famiglie reggine”. “Ai ragazzi – prosegue Strangio – va il nostro incoraggiamento e l’invito ad essere forti fino in fondo e a non lasciarsi piegare dalle difficoltà che il Covid impone a tutti loro, costretti a vivere anche la scuola mediante un computer e senza il necessario e imprescindibile contatto umano con i propri compagni e con i prof”. “La nostra Borsa sarà un piccolo segno di solidarietà e vicinanza a questo mondo così colpito dal Covid e ne beneficerà chi è stato bravo e ne ha più bisogno. Per questo, abbiamo invitato tutte le scuole superiori reggine a concorrere al nostro Service segnalando alcuni loro studenti capaci e meritevoli di aggiudicarsi la Borsa “Vittoria GS Porcelli”. Così come potranno segnalare studenti meritevoli anche le stesse famiglie reggine”. Le segnalazioni dovranno pervenire entro il 29 maggio prossimo attraverso la email del Lions Club lionsclubrchost@gmail.com. A conclusione dell’anno scolastico in corso la borsa sarà assegnata in una pubblica manifestazione che si terrà con modalità compatibili con le restrizioni pandemiche vigenti.