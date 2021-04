17 Aprile 2021 18:28

Reggio Calabria, il Consiglio comunale approva il conferimento della cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre. Il sindaco Giuseppe Falcomatà: “Testimonianza vivente dei diritti inalienabili della persona”

Il Consiglio comunale di Reggio Calabria ha approvato all’unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre. “Un’iniziativa – ha spiegato il sindaco Giuseppe Falcomatà – che parte dai terribili attacchi antisemiti subiti dalla Senatrice e dalla bellissima manifestazione promossa da Anci che nel dicembre del 2019 coinvolse più di 600 sindaci di tutta Italia, di qualsiasi colore politico, in una sorta di scorta civica nei suoi confronti. Abbiamo sentito dal profondo l’esigenza di un gesto simbolico che mettesse in risalto il ruolo di Liliana Segre, quale testimonianza vivente dei diritti della persona, contro ogni forma di violenza fisica, verbale e psicologica. Purtroppo la Senatrice oggi non può essere qui a causa delle limitazioni della pandemia covid. Auspichiamo di poterla presto incontrare per abbracciarla, nella sua nuova qualità di cittadina onoraria di Reggio Calabria”.

La proposta di conferimento della cittadinanza onoraria è stata illustrata in aula dalla Consigliera Deborah Novarro, la più giovane componente della maggioranza a Palazzo San Giorgio, presidente della Commissione Affari Istituzionali dell’Ente. “Un riconoscimento – ha spiegato la consigliera Novarro – che vuole essere un tributo alla storia personale della Senatrice Segre, al suo impegno per l’educazione civile e morale delle nuove generazioni, alla sua instancabile opera di testimonianza degli orrori dell’olocausto che rappresenta un monito per l’affermazione dei diritti universali della persona, dell’umanità e della civiltà sulla sopraffazione e sulla violenza, per l’affermazione dei principi di democrazia, libertà, uguaglianza e della giustizia”.