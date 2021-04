Reggio Calabria, il 24 aprile il webinar “il valore dell’identità. Io sono, quindi valgo” dell’Accademia delle Belle Arti

22 Aprile 2021 17:32

Continuano gli appuntamenti dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, diretta da Maria Daniela Maisano. Il ciclo di incontri “Conversazioni – Impara l’arte e a non metterla da parte!” sui mestieri dell’Arte, curati da Francesco Benedetti, docente di Design, rientra nelle attività del Laboratorio dello Stretto, POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, in collaborazione con l’Associazione Culturale Fuori posto. Il webinar dal titolo “Il valore dell’identità. Io sono, quindi valgo”, che avrà luogo sabato 24 aprile 2021, dalle ore 11.00, è il terzo degli incontri e vedrà la partecipazione dell’esperto graphic e visual designer Marco Battaglia.

A seguire alcuni cenni biografici sui relatori del webinar

Esperto – Marco Battagli a è un graphic designer operativo a Firenze. Dopo una formazione accademica presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, si è specializzato in grafica allo IED. Marco vanta numerose esperienze professionali come graphic designer in progetti volti alla valorizzazione museale e territoriale, ma anche nella comunicazione grafica di brand contemporanei. Attualmente lavora come graphic designer presso Kidstudio, studio grafico di Firenze.

Curatore – Francesco Benedetti è un consulente e industrial designer, art director, di imprese italiane che operano in ambito internazionale, nel 2006, fonda Benzima Design Studio. All’attività professionale affianca quella didattica presso Accademie di Belle Arti e Università Italiane dove insegna design del prodotto e design della comunicazione. Partecipa alle attività nazionali e territoriali dell’ADI Associazione per il Disegno Industriale e di Design for All Italia, associazione che si occupa d’industrial design come partner di piccole e medie imprese con la necessità di coordinare le azioni e gli investimenti attraverso l’applicazione di metodologie design-oriented.

Staff di Fuori Posto: Barbara Priolo (Vice-presidente e Direttore creativo), Irene Crupi (Presidente e Responsabile Pubbliche Relazioni), Roberta Grosso (Tesoriere e Graphic designer) e Claudia Birelli (Segretario e Responsabile attività espressivo-creative).

Il webinar sarà fruibile a tutti su piattaforma Google Meet seguendo le indicazioni reperibili sul sito dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, nella sezione dedicata e sarà diffuso sui canali ufficiali: sul sito web dell’Accademia e su quello dell’Associazione Culturale Fuori Posto, nonché sulle rispettive pagine social e su quelle dei relatori e del curatore. L’evento si inserisce all’interno del “Laboratorio dello Stretto”, Progetto finanziato dall’intervento “Linee guida per le Istituzioni AFAM calabresi finalizzate al sostegno di interventi a valere sull’Azione 10.5.1 del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020.