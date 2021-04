Reggio Calabria: il 20 aprile la presentazione e stipula del Protocollo di collaborazione operativa sui bonus edilizi

19 Aprile 2021 13:09

Camera di Commercio di Reggio Calabria: il 20 aprile alle 15.30 presentazione e stipula del Protocollo di collaborazione operativa sui bonus edilizi

Il prossimo 20 aprile alle ore 15.30 presso la sede camerale di Via Campanella a Reggio Calabria, il Presidente della Camera di commercio Antonino Tramontana presenterà il Protocollo di collaborazione operativa promosso dall’Ente camerale per favorire in ambito locale l’utilizzo del sistema di incentivi fiscali nazionali per la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, le ristrutturazioni edilizie, il risparmio energetico ed il miglioramento sismico degli edifici (bonus edilizia, eco bonus, sisma bonus ed il super bonus al 110%). Seguirà la sottoscrizione del Protocollo da parte dei soggetti firmatari: la Camera di commercio di Reggio Calabria; la Regione Calabria-Assessorato Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità; la Città Metropolitana di Reggio Calabria; il Comune di Reggio Calabria; le Associazioni dei Comuni “Area grecanica”, “Area della Locride”, “Area della Piana Città degli Ulivi”, “Area dello Stretto”; gli Ordini provinciali degli Ingegneri, degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, dei Geometri, dei Commercialisti e degli Esperti contabili; le Associazioni di categoria Confindustria, ANCE, Confcommercio, Confartigianato Imprese Calabria, CNA Reggio Calabria, ASCOA, Casartigiani Reggio Calabria e UNCI Federazione regionale Calabria.