Reggio Calabria: i risultati forniti dallo studioso Domenico Canino a riguardo i moniliti calabresi [VIDEO]

9 Aprile 2021 10:18

Reggio Calabria: conversazione da remoto, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”, sul tema “Le Pietre dell’Incavallicata”

Un fitto mistero aleggia sui giganti di pietra, due strutture megalitiche ubicate nell’area collinare della preSila cosentina, come la datazione delle due sculture. A tal proposito ci sono alcune scuole di pensiero inerenti alla realizzazione delle stesse. Una la farebbe risalire alla missione militare di Pirro, nel primo periodo del III secolo a.C., una seconda ipotesi supporta invece il contesto storico della seconda guerra punica condotta da Annibale, il noto condottiero cartaginese, una terza invece fa riferimento ad un’antica civiltà, una quarta rivolge la sua chiave di lettura alla erosione dovuta a cause naturali, quali piogge, vento. Questi alcuni dei temi che sono stati analizzati nel corso della conversazione da remoto, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” sul tema “Le Pietre dell’Incavallicata”. Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data dal 9 aprile.