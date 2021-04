8 Aprile 2021 10:43

Reggio Calabria: Giacomo Campiotti ospite del progetto Biesse “Giustizia e umanità liberi di scegliere”. Lo annuncia la presidente Bruna Siviglia

Dopo l’esclusiva con il famoso attore Alessandro Preziosi a distanza di pochi giorni un nuovo ospite d’eccezione Giacomo Campiotti regista del film liberi di scegliere trasmesso dalla rai. Ad annunciarlo con orgoglio e soddisfazione la presidente dell associazione biesse Bruna Siviglia. Sabato 10 aprile alle ore 10.00 in videoconferenza con l’istituto comprensivo Cassiodoro Don Bosco Pellaro Reggio Calabria, diretto dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Eva Nicolò- che ha aderito al Progetto Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere anche con l’adozione del libro scritto dal Giudice Roberto Di Bella e Monica Zapelli. Ad interfacciarsi con gli studenti il Presidente del Tribunale per I Minorenni di Catania Roberto Di Bella che con il suo percorso Liberi di Scegliere ha dato una svolta al sistema giudiziario Minorile offrendo a tanti giovani e alle loro madri una realtà opportunità di cambiare vita. Un Uomo e un Magistrato capace di creare una rivoluzione culturale che scuote le coscienze. Con noi l’onore e i l piacere di avere in videoconferenza GIACOMO Campiotti, regista di numerosissimi film di successo come Braccialetti Rossi .Bianca come il latte, rossa come il sangue e Liberi di Scegliere che oggi insieme all’omonimo libro sono diventati strumenti di educazione alla legalità .Il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania Roberto Di Bella- come sempre si racconta agli studenti senza risparmiarsi. Un lungo lavoro di 25 anni nel corso del quale ha incontrato tantissimi giovani e tantissimi donne di Ndrangheta che hanno chiesto aiuto perché vivere privati della propria libertà, con la perenne paura di essere arrestati o ammazzati non è vivere la Ndrangheta è una piovra che condanna tutti colori che ne fanno parte ad una esistenza dalla quale non se ne esce vivi ma da quale si può uscire grazie a questo straordinario percorso ideato dal Giudice Di Bella Liberi di Scegliere conclude Bruna Siviglia è un inno alla speranza, alla libertà come valore inestimabile. Un opportunità per ricominciare e vivere una nuova esistenza. Il Progetto Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere partito nel 2019 prevede anche un concorso al quale possono partecipare tutte le scuole attraverso la realizzazione di elaborati e cortometraggi inerenti il percorso Liberi di Scegliere i migliori elaborati e cortometraggi riceveranno borse di studio intitolate ai due carabinieri uccisi per mano della Ndrangheta Fava e Garofalo. I cortometraggi saranno premiati nel corso del Reggio Film Fest che si svolgerà il 22 luglio a Reggio Calabria.