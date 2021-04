20 Aprile 2021 21:53

A partire da mercoledì 21 aprile i clienti potranno acquistare i prodotti di Fratelli La Bufala Reggio Calabria nelle modalità asporto e delivery

“Siamo lieti di annunciarvi che domani 21 aprile ritorneremo operativi per asporto e delivery. Vi aspettiamo”. E’ quanto si legge sulla pagina social di Fratelli La Bufala Reggio Calabria. La nota pizzeria situata in via Zecca è rimasta chiusa qualche giorno, nel rispetto dei protocolli Covid, a causa della positività del proprietario “Peppone” e della moglie. Tutto comunque ormai superato, i cittadini da domani potranno tornare a gustare i fantastici prodotti del locale.