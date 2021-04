Reggio Calabria: Forza Italia nomina l’On. Cannizzaro responsabile nazionale Sud, le congratulazioni dei vertici azzurri

16 Aprile 2021 14:50

Forza Italia: il presidente Silvio Berlusconi ha indicato Francesco Cannizzaro come responsabile per il Sud degli azzurri. Un nuovo importante riconoscimento per il deputato di Reggio Calabria

Nella riorganizzazione interna di Forza Italia, il presidente Silvio Berlusconi, ha indicato Francesco Cannizzaro come responsabile per il Sud degli azzurri. Un nuovo importante riconoscimento per il deputato di Reggio Calabria. “La scelta del partito di indicare Francesco Cannizzaro quale responsabile per il Sud rappresenta un’ottima notizia per la Calabria”, è quanto dichiara Giovanni Arruzzolo, Presidente del Consiglio regionale della Calabria e dirigente regionale di Forza Italia. “Nella riorganizzazione strutturale di Forza Italia, il presidente Silvio Berlusconi – insieme al responsabile dipartimenti Alessandro Cattaneo e al coordinatore nazionale Antonio Tajani – hanno voluto indicare per questo prestigioso incarico Cannizzaro, valorizzando il suo incessante lavoro sul territorio, sempre a stretto contatto con le istanze della comunità calabrese e soprattutto di quella reggina. Riconosciuto dunque – continua la nota – il suo sforzo autentico di rappresentanza e di aggregazione politica, quest’ultima forgiata da uno spirito di servizio riscontrabile in pochi. I risultati ottenuti in tre anni di legislatura sono la testimonianza ineludibile della “politica del fare”, e che oggi trova il giusto riconoscimento nello scacchiere nazionale”. “Sono certo – conclude Arruzzolo – che il suo impegno sarà rinvigorito dal ruolo di responsabilità che il partito nazionale ha voluto affidargli, nell’interesse del gruppo dirigente di Forza Italia, ma soprattutto nell’interesse dei cittadini del Sud Italia e della Calabria in particolare”. “Complimenti a Francesco Cannizzaro, nuovo responsabile nazionale di Forza Italia per il Sud. È una nomina che arriva dopo anni di impegno a favore del territorio della provincia di Reggio e dell’intera Calabria. All’amico Francesco va il più affettuoso augurio di buon lavoro”. Così Giuseppe Mangialavori a nome del Coordinamento regionale di Forza Italia. “Plaudo alla nomina dell’amico, Francesco Cannizzaro, a responsabile nazionale del dipartimento Mezzogiorno di Forza Italia”. È quanto afferma il capogruppo azzurro in Consiglio regionale, Antonio De Caprio, convinto che l’esponente di FI , in questo ruolo, potrà esprimere e donare alla collettività il suo sapere forte delle competenze acquisite negli anni. “Ritengo – aggiunge De Caprio – che Ciccio Cannizzaro, onorerà il prestigioso incarico con abnegazione e dedizione al lavoro. Il tutto per il Sud e la Calabria in particolare. Terra amata e ansiosa di risollevarsi dalle macerie di una crisi che sta attanagliando la popolazione”.