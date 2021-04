Reggio Calabria: Falcomatà ha ricevuto a Palazzo Alvaro la Console di Tunisia per il Sud Italia Beya Ben Abdelbaki

27 Aprile 2021 19:02

Visita istituzionale oggi a Palazzo Corrado Alvaro sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà ha ricevuto la visita della Console di Tunisia a Napoli, Sig.ra Beya Ben Abdelbaki. Un gradito incontro per il primo Cittadino, che ha espresso a nome dell’intera Città Metropolitana di Reggio Calabria sentimenti di sincera amicizia nei confronti del popolo tunisino, presente sul territorio metropolitano con una comunità numericamente molto rappresentativa. L’incontro è stato anche l’occasione per programmare future iniziative sinergiche tra l’Ente di Palazzo Alvaro ed il Consolato tunisino, per la promozione di scambi culturali e manifestazioni pubbliche volte ad accrescere sentimenti di reciproca conoscenza e collaborazione tra le due comunità.